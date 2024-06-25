Новый глава Югры рассказал, кем мечтал стать в детстве

И.о. главы Югры Руслан Кухарук сообщил, какую профессию хотел выбрать в детстве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нефтянка объединяет многие направления. Отец работал в строительной организации, заказчиками были нефтяники. Хотел бы быть похожим на отца - быть строителем. На месторождении работать не хотел", - сказал Кухарук, выступая на форуме "Утро".

Позже он поступил на юридический факультет вуза в Тюмени, но потом "вернулся к созиданию", пройдя путь до мэра Тюмени.

"Среда, люди, возможности, даваемые государством, влияют на человека", - сказал Кухарук.