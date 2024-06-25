Новый глава Югры посетит Нефтеюганск

Новый глава Югры посетит Нефтеюганск, передает корреспондент Накануне.RU.

И.о. главы Югры Руслан Кухарук сообщил, что после назначения в округ стал открывать его по-новому, несмотря на то, что родился в Урае и окончил в нем школу. Он также анонсировал свой визит в Нефтеюганск.

"Открываю Родину по-новому. Тут есть проекты, которые меняют страну", - сказал Кухарук, выступая на форуме молодежи УрФО "Утро".

Политик сообщил, что планирует за лето посетить все 22 муниципалитета Югры. Он уже побывал в Сургуте и Нижневартовске. Завтра, 26 июня, и.о. главы округа планирует прибыть в Нефтеюганск.