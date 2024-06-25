Опыт Астраханского медуниверситета по работе с африканскими студентами высоко оценили на международной конференции

Проект Астраханского государственного медицинского университета по онлайн подготовке и адаптации иностранных абитуриентов был представлен на международной конференции «Качество образования и устойчивое развитие — основа международного сотрудничества», сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Проректор по международной и межрегиональной деятельности Астраханского ГМУ Лариса Удочкина и начальник международного отдела вуза Елена Гагарина рассказали о том, что граждане из стран Африки обучаются в вузе с 1976 года. С 1992 года Астраханский ГМУ реализует образовательные программы с частичным преподаванием на иностранных языках. В настоящее время организовано обучение на русском, английском и французском языках.

«Мы оказываем иностранным студентам с Африканского континента помощь в преодолении культурно-языковых барьеров, создаем условия для их успешной психологической и социо-культурной адаптации, а также адаптации к российской системе образования», — отметила в своём выступлении Лариса Удочкина.

Опыт работы астраханского медицинского вуза получил высокую оценку представителей ведущих учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.