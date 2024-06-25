Песков прокомментировал информацию о якобы сбитом над Черным морем американском БПЛА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о сбитом над Черным морем американском беспилотнике.

"Я, честно говоря, не располагаю такой информацией", - цитирует ТАСС Пескова. Так он отреагировал на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию Telegram-каналов о том, что прошедшей ночью над Черным морем якобы был сбит американский беспилотник.

Ранее сообщалось, что во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.