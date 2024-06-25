Госдума завтра рассмотрит во II и III чтениях индексацию работающим пенсионерам

Госдума единогласно (411 голосов из 450) приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация начнется с 2025 года и затронет 7,87 млн россиян.

Законопроект рассматривается в экстренном порядке: сегодня депутатов просят внести поправки, завтра с утра документ рассмотрят во втором и, вероятно, третьем чтениях.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, выступая с благодарностью в адрес депутатов Госдумы, пообещала, что "при появлении любых дополнительных доходов в системе Социального фонда правительство будет решать самые "кричащие" вопросы, стоящие на повестке дня".