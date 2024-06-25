Стенд ОАЭ, медицинские разработки и приоритетный для Екатеринбурга бизнес. В мэрии рассказали, чего ждать от Иннопрома-2024

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет ежегодная промышленная выставка "Иннопром". В мэрии впервые подробно рассказали, чего стоит ожидать в этом году и какое послание "Иннопром-2024" будет нести для остального мира.

Все мероприятия традиционно пройдут в "Екатеринбург-ЭКСПО". Как рассказал директор департамента экономики города Алексей Прядеин, впервые за долгое время будут задействованы все павильоны площадью 50 тыс. кв.м. На выставке от Екатеринбурга представят семь специально отобранных предприятий. Представитель мэрии не рассказал, какие именно, однако отметил, что именно в их продукции уральская столица заинтересована больше всего. Выставка же станет своего рода объявлением о том, что именно эти компании в ближайшие годы власти города будут "подращивать" из категории малых и средних - в крупные.

Также запланировано 10 мероприятий на стендах Свердловской области. Особое внимание, по словам Прядеина, стоит уделить теме взаимодействия науки и промышленности, которое позволит развивать современные медицинские технологии и фармацевтику.

"Дело в том, что в апреле мы заключили четырехстороннее соглашение: администрация Екатеринбурга, совет ректоров, имеющийся президиум уральского отделения РАН и совет директоров предприятий, осуществляющий деятельность на территории Екатеринбурга "О совместном развитии, технологическом, информационном взаимодействии и внедрении инноваций", разрабатываемых вузовской и академической наукой. И вот это мероприятие - это продолжение того самого соглашения. Оно как раз направлено на то, чтобы разработки местных ученых вложились в создание современных медицинских и фармацевтических технологий, препаратов и так далее. Я думаю это не просто интересное, но и очень важное мероприятие", - пояснил Прядеин.

Эксперты, в том числе из Москвы, также обсудят формирование промышленного потенциала города и городской агломерации: проблема невосполняемого земельного ресурса, застраивание города и пути решения. Промышленный суверенитет, сохранение архитектурного культурного наследия и вписывание его в будущее, цель выполнить указ президента Владимира Путина и сделать Россию к 2030 году четвертой экономикой мира. Все это лишь малая часть того, что будут обсуждать на "Иннопроме".

Помимо этого, в эти четыре дня будет подписано восемь соглашений. Три из них посвящены созданию бесшовной системы образования школьного, среднего профессионального и вузовского образования в рамках реализации национальных целей по обеспечению кадров:

Сотрудничество УрФУ и Гимназии №13 - для профориентации и взаимодействия при выстраивании программы обучения;

Сотрудничество департамента образования Екатеринбурга и Колледжа им. Курочкина;

Сотрудничество департамента образования Екатеринбурга и Колледжа Автоматики.

Но главным соглашением можно будет считать сотрудничество Екатеринбурга и ОАЭ на протяжении ближайших лет. Как заявил Прядеин, обе стороны заинтересованы в партнерстве не только на время проведения "Иннопрома". Именно это доказывает, что Россия не изолирована от остального мира, как это принято считать за рубежом.

"Своим партнерством мы подчеркиваем, что Россия не является изолированной страной, как об этом заявляют некоторые недружественные страны. Мы действительно важная часть мирового сообщества, в том числе экономического. И проведение такой выставки с таким партнерством дает четкий сигнал об этом", - заявил представитель мэрии.

Еще одним доказательством является переполненность гостиниц гостями "Иннопрома", причем не только в Екатеринбурге, но и Верхней Пышме, Сысерти и даже Челябинске. Сколько всего человек посетят выставку сейчас даже сложно предположить, однако для всех будет организован транспорт. Приглашенных гостей отвезут прямо из гостиниц, а местных жителей у станции метро "Ботаническая" будут ожидать сразу 10 автобусов, которые на протяжении всех дней будут курсировать до "Екатеринбург-ЭКСПО". При этом, часы работы шаттлов будут увеличены, чтобы можно было заранее попасть на "Иннопром".

"При наличии такого мероприятия на территории города, считаю, грешно на него не съездить, - заявил Прядеин. - Если уж не в первые дни, то в четвертый день точно съездить посмотреть, потому что там представлены лучшие технологии, самые интересные практики. Потрачены огромные ресурсы, в том числе креативные на создание стендов, чтобы донести все то лучшее, что есть на предприятиях Свердловской области, России и других стран. Будет, скорее всего, большая интересная экспозиция, посвященная Арабским Эмиратам, поэтому не съездить - это будет большая ошибка", - добавил представитель мэрии.