Песков: План советников Трампа должен учитывать ситуацию на поле боя

Предложенный советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию конфликта на Украине должен учитывать ситуацию на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии агентству Reuters представитель Кремля отметил, что ценность любого плана заключается в деталях и "принятии во внимание реального положения дел на месте".

По словам Пескова, Владимир Путин "неоднократно говорил, что Россия была и остается открытой к переговорам, учитывающим реальное положение дел".

Как сообщалось, ключевые советники Дональда Трампа по внешней политике подготовили для потенциального президента США план урегулирования российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, Трампу советуют давить на Киев угрозой отзыва помощи (в том числе поставок оружия) в том случае, если Украина не согласится на переговоры с Россией. На Москву предполагается давать тем же аргументом, но наоборот: если не будет переговоров, Вашингтон усилит помощь Киеву. Сообщается, что переговоры должны начаться параллельно с прекращением огня и фиксацией линии фронта на текущий момент.