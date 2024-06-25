Средняя минимальная индексация пенсий работающим пенсионерам составит 1,3 тыс. руб.

Средняя минимальная индексация пенсий работающим пенсионерам составит 1,3 тыс. руб., заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, выступая в Госдуме, которая сегодня в первом чтении рассматривает соответствующий законопроект.

Ожидается, что с 1 февраля 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы на инфляцию, с 1 апреля будет выплачена надбавка – за счет дополнительных доходов Социального фонда России.

"Сейчас ситуация позволяет нам вернуться к двум индексациям пенсий в год. Пока мы не можем назвать их размер, потому что ожидаем прогноз с инфляцией. Мы ожидаем, что уровень индексации будет приличный с 1 апреля 2025 года", - отметила Голикова.

Депутат Андрей Исаев ("Единая Россия") заявил, что пенсия будет индексироваться от максимального размера. "Это потребует серьезных расходов. В 2025 году на индексацию потребуется 96,5 млрд руб., в 2026 году - 177 млрд руб., в 2027 году - 260 млрд руб. Тем не менее, пенсионный фонд сбалансирован – благодаря повышению пенсионного возраста", - считает Исаев.

Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что законопроект во втором и третьем чтениях может быть рассмотрен 26 июня. Он согласился с критикой оппозиции, которая напомнила: законопроекты об индексации вносились много лет подряд, но правительство их отклоняло, "Единая Россия" – не поддерживала.

"Законопроекты такие рассматривались каждую сессию. Уверен, что, несмотря на постоянные отрицательные отзывы правительства, депутаты в душе всегда хотели утвердить индексацию", - иронизирует Нилов.

"Почему категорическое "нет" со стороны правящей партии сменилось восторженным "да"?" – спросил коммунист Олег Смолин. Но его вопрос со стороны "Единой России" остался без ответа.

Его однопартиец Николай Коломейцев напомнил, что индексация пенсий работающих пенсионеров была отменена из-за огромной инфляции в 12%. Он также вспомнил, что первоначальной целью Фонда национального благосостояния было балансирование пенсионной системы, но в итоге от выплат из ФНБ отказались.

Исаев попытался возражать: "Пенсия – это не банковский вклад, а социальное пособие, выплачиваемое государством по мере возможностей".

Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. За это время бюджет мог сэкономить на отмене повышенных выплат 2,5 трлн руб.