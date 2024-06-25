Омаров, уволенный после терактов, задержан по статье о мелком хулиганстве

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров, уволенный после терактов, задержан по статье УК о мелком хулиганстве, сообщил источник РИА Новости.

По данным "Базы", Омарова задержали за мелкое хулиганство, однако вскоре на него планируют возбудить дело за пособничество терроризму. Как пишет телеграм-канала, в день нападения Омарова доставили на опрос в полицию, однако официально задержанным Омаров стал только 24 июня.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.

Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. 24 июня он был снят с должности главы района. Выяснилось, что он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты. Сообщалось, что его исключили из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия".