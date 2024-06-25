В Югорске двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа и выжила

В Югорске двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 23 июня. Девочка забралась на подоконник по стоящему около окна дивану, когда окно было открыто для проветривания, и выпала наружу. Девочка выжила и с травмами доставлена в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.