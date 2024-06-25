Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

Город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.

По его словам, пострадавшая местная жительница доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь. Еще один житель госпитализирован с сердечным приступом.

Смирнов добавил, что после обстрела возникли пожары в трех домовладениях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели человека в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом в селе Беловское.