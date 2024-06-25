25 Июня 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Поручение губернатора выполняется - первые «умные» пешеходные переходы появились в Новосибирске

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города Новосибирска. Проект реализуется по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» и направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма.

Первые интеллектуальные комплексы появились в Октябрьском и Калининском районах областного центра. Интеллектуальный комплекс состоит из видеодетектора, светодиодного прожектора, информационного табло «Пешеход», проектора для дорожной разметки.

«Умный» пешеходный переход потому и умный, что срабатывает автоматически, когда человек приблизился к проезжей части. При помощи технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло с надписью «Пешеход», включается подсветка и горизонтальная проекция разметки. Это позволяет водителю своевременно заметить человека на дороге и снизить скорость, остановиться. Особенно это важно в темное время суток. Подобные комплексы – положительная общемировая практика. Их установка особенно актуальна в небольших микрорайонах, где нецелесообразно ставить светофор», – рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.

(2024)|Фото: nso.ru

Правоохранителям, специалистам регионального минтранса, мэрии минцифра обеспечивает круглосуточный доступ в личный кабинет системы мониторинга дорожной обстановки и безопасности движения пешеходов. Записи с камер видеонаблюдения могут использоваться в оперативно-розыскной работе.

(2024)|Фото: nso.ru

«На основе анализа аварийности совместно с минцифрой принято решение установить на наиболее аварийных участках «умные» пешеходные переходы. Идет видеофиксация потока автомобилей, в случае нарушения мы можем отследить. Здесь большая роль безопасности дорожного движения в условиях плохой видимости – снег, дождь, когда покрытие мокрое, отсвечивание от фар. А в данном случае разметка будет всегда, даже в условиях плохой погоды», – отметил врио начальника отдела дорожного надзора управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Олег Глухенький.

В рамках пилотного проекта установлено три «умных» комплекса. В перспективе их количество на дорогах областного центра будет увеличиваться, сообщает пресс-служба правительства региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Создание безопасной и комфортной среды является одним из направлений развития «умных городов» и осуществляется в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: умный пешеходный переход, андрей травников, цифровизация, дорожно-транспортный травматизм


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