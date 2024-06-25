Дагестанские депутаты продолжают "искать" заказчиков терактов за пределами России

Депутаты Госдумы от Дагестана продолжают давать комментарии по поводу терактов в республике, намекая на то, что это дело рук неких "заказчиков" за пределами региона и даже России. Отметим, что никаких выводов и версий следствие пока не озвучивало. О боевиках, напавших на Дербент и Махачкалу, известно, что по крайней мере часть их была местными жителями.

Также ответственность за теракт не взяла на себя ни одна международная террористическая организация, хотя некоторые из них выразили одобрение действий дагестанских террористов.

"Единоросс" Нурбаганд Нурбагандовз заявил, что "многим в мире не дает покоя, что вся наша страна сплотилась вокруг президента". "И через террористов они пытаются расколоть общество", - полагает парламентарий.

Его коллега и однопартиец Абдулхаким Гаджиев вторит: "Заказчики этого теракта за пределами Дагестана, России, думают, что многонациональность и многоконфессиональность нашей страны – это слабое место".

Ранее сенатор Дмитрий Рогозин предложил комментаторам перестать кивать на Запад и попробовать разобраться в существующих противоречиях и проблемах в республике: "Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы".