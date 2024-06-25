CSIS: Китай может овладеть Тайванем, выставив США агрессором

Китай может овладеть Тайванем без войны, пишет американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

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Отмечается, что Китай просто объявит карантин и полностью перекроет доступ к портам острова. Для этого будет использована не Народно-освободительная армия Китая, а флот береговой охраны. Карантин является более целесообразным для Китая и более вероятным, чем вторжение или блокада, он создаст уникальные проблемы с точки зрения того, как Тайвань и США отреагируют.

Цель Китая не в том, чтобы изолировать Тайвань, а показать заявленный Пекином суверенитет над островом и проверить реакцию международных судоходных компаний, оказать значительное давление на Тайвань. Эти действия будут сопряжены со значительным риском для Китая. Но если вмешаются США, то именно они будут рассматриваться как инициатор боевых действий.