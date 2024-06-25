Медалями за помощь бойцам СВО награждены самые активные астраханские волонтеры

В числе награждённых астраханцев — активисты групп «Золотые руки Ангела» из Астрахани, «Будь ближе. Икряное» и «Тепло сердец» из посёлка Красные Баррикады. Деятельность волонтёров отметили медалями «За содействие СВО», которые вручил начальник управления Росгвардии по Астраханской области Андрей Кука, сообщает «Северо-Каспийская правда».

Как рассказала координатор группы «Будь ближе. Икряное» Татьяна Лунёва, все объединения, члены которых приняли участие в мероприятии, специализируются на пошиве маскировочных костюмов, противотепловизорных изделий и различной экипировки.

«Мы взаимодействуем с волонтёрами в полном объёме. Это очень важно для наших бойцов, которые сегодня находятся на передовой, выполняют свой воинский долг, борются с фашизмом, экстремизмом и национализмом. Для нас очень важна эта помощь. Ведь народ и армия всегда едины», — считает Андрей Кука.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.



Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.