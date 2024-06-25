В ХМАО 11-летнего мальчика насмерть зажало грузовым лифтом в ТЦ

В Урае 11-летнего ребенка насмерть зажало конструкциями грузового лифта в торговом центре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла днем, 24 июня. Лифт, в котором погиб ребенок, не предназначался для общего пользования. Ребенок попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта движущегося вверх с первого этажа и был зажат конструкциями лифта. От полученных травм мальчик погиб на месте.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, оставивших двери грузового лифта открытыми, не ограничив при этом доступ к грузовому лифту посторонних лиц – посетителей торгового центра, а также действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания посетителей в торговом центре. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Проверку также проводит прокуратура. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.