Трое пострадавших в Севастополе переведены в реанимацию НИИ имени Склифосовского

В московский Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского поступили несколько пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь.

"К нам вчера доставили после 8 вечера трех пациентов, они все в тяжелом состоянии, находятся в реанимационном отделении. Доставили их вертолетом... Привезли двух мужчин и одну женщину", - приводит РИА Новости слова директора центра Сергей Петрикова, который уточнил, что пострадавшие дышат самостоятельно.

Напомним, в Министерстве обороны США на фоне заявлений России о причастности США к теракту в Севастополе заявили, что Киев сам решает, где наносить удары.