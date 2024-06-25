Реализация нацпроекта БКД повысит транспортную доступность отдаленных сёл Новосибирской области

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области запланировано привести в нормативное состояние 244 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров мостов. Всего дорожные работы пройдут на 102 объектах, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Среди ремонтных работ этого года объекты, ведущие к сельским территориям: «7 км а/д "Н-3016" - Высокая Поляна», «58 км а/д "К-15" - Пайвино» и «9 км а/д "Н-0804" - Тальменка». К поселку Высокая поляна в Черепановском районе отремонтируют 1,1 км дорог. К селу Пайвино в Маслянинском районе восстановят почти 4 км, а к селу Тальменка в Искитимском районе – 9,2 км.

«При планировании ремонтных работ мы всегда учитываем дальние населенные пункты, ведь безопасный проезд к ним также должен быть обеспечен. Значимость таких дорог высока: они ведут к районным центрам, по ним проходят школьные маршрут и грузовой транспорт, а также специальный транспорт экстренных служб для жителей данных населенных пунктов», – рассказал министр транспорт и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, в текущем дорожно-строительном сезоне в дорожники приведут в нормативное состояние дороги возле села Утянка и Морозовка, поселка Дружный, деревни Боровлянка и от поселка Немки до деревни Кукарка. Все эти мероприятия повышают транспортную доступность отдаленных населенных пунктов региона.