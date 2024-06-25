Зеленский уволил командующего ОС ВСУ

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля после критики нацистского командира Богдана Кротевича.

Последний обвинил Содоля (не назвав его имени) в военных преступлениях и уничтожении украинских боевиков в результате бездумного командования. И что Содоля ненавидят в местной армии.

Содоль возглавил командование объединенных сил ВСУ в феврале 2024 года. До этого возглавлял группировку на угледарском направлении. В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Что касается критики на Украине, то его критиковала депутат Рады Марьяна Безуглая, журналистка Анна Калюжная. Как заявила Безуглая, во время недавнего прорыва рссийской армии под Дзержинском Содоль пьянствовал в Одессе в ресторане "Облака" вместе с генералом Николаем Паласом, который отвечает за Волчанск.

Это первый случай в ВСУ, когда генерала снимают из-за критики "снизу". Вместо Содоля на его место назначен генерал Андрей Гнатов, который до этого возглавлял херсонскую группировку, а ранее был заочно осужден в России на 28 лет за террористические обстрелы Донбасса.

Депутат Рады Александр Дубинский считает, что за этой критикой генералитета вместе с бандитским беспределом при мобилизации просматривается "кремлевская технология", которую реализует офис Зеленского. Это все направлено на дискредитацию ВСУ. И скоро, снизив авторитет армии, обществу "будут скармливать условия позорного мира".