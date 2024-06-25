25 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот с видео 4 канала / t.me/ekb4tv

Появилось видео, как в Первоуральске ловили любителя 12-летних девочек

В сети появилось видео того, как в Первоуральске на живца ловили местного жителя Игоря, ведущего интимную переписку с 12-летней девочкой.

Напомним, об извращенце из уральского города стало известно накануне. Школьнице стали поступать сообщения от взрослого мужчины "Игоря", который интересовался ее опытом с парнями и звал покататься на машине. Девочка сразу рассказала обо всем папе, который уже от лица дочери стал переписываться с извращенцем, заодно сообщив об инциденте в полицию.

Решено было ловить педофила на живца. Как видно на записи, опубликованной "4 Каналом", девочка подошла к машине и держалась за ручку задней дверцы. Сам мужчина из автомобиля не вышел, но написал ей, чтоб садилась на заднее сидение. В этот момент из кустов с разных сторон выбежали сразу несколько полицейских в гражданском и отец девочки. Кто-то из них крикнул школьнице: "Не садись". После ребенок резко отбежал от машины, а водитель тронулся, прихватив с собой полицейского. Тот успел открыть дверь машины, но злоумышленник надавил на газ, и полицейский повис у него на двери, проехав так около полутора километров.

Ловля подозреваемого в педофилии в Первоуральске(2024)|Фото: скриншот с видео 4 канала / t.me/ekb4tv

Догнать водителя удалось только через 10 км. Как ранее сообщалось, мужчину задержали, когда тот попытался переплыть озеро. Сама же девочка, по словам отца, в полном порядке - только переживала за полицейского, пострадавшего при задержании.

Родители школьницы подозревали, что он мог навредить и другим детям и, как оказалось, небезосновательно. Телеканалу удалось найти еще одну школьницу, которой написывал педофил "Игорь". В разговоре с журналистом подросток рассказала, что тот интересовался ее отношением к темам 18+. Когда же ребенок ответил ему отрицательно, добавив, что еще маленькая, тот заявил, что девочка "не очень то и скромная", спросил, "думает ли она о сексе", а также просил "не уходить" ведь он "почти кончил". Написал мужчина еще в марте, после чего "исчез" и объявился только 22 июня.

"Написал, что я красавица и сказала, чтобы я сбежала из дома и села к нему в машину кататься на всю ночь. Он знал, что мне 12 лет и что я несовершеннолетняя. Он писал, что ему 18. Были удалены сообщения, где он писал, что любит девочек в блузке, чтобы я села к нему в машину в блузке и чтобы он меня там полапал через эту блузку", - рассказала школьница.

Позднее стало известно, что у задержанного есть 7-летняя дочь.

Теги: Первоуральск, педофил, интимная переписка, ребенок, несовершеннолетняя, задержание


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Ранее 24.06.2024 07:59 Мск В Первоуральске задержали мужчину, вступившего в интимную переписку с 12-летней девочкой

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