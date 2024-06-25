Появилось видео, как в Первоуральске ловили любителя 12-летних девочек

В сети появилось видео того, как в Первоуральске на живца ловили местного жителя Игоря, ведущего интимную переписку с 12-летней девочкой.

Напомним, об извращенце из уральского города стало известно накануне. Школьнице стали поступать сообщения от взрослого мужчины "Игоря", который интересовался ее опытом с парнями и звал покататься на машине. Девочка сразу рассказала обо всем папе, который уже от лица дочери стал переписываться с извращенцем, заодно сообщив об инциденте в полицию.

Решено было ловить педофила на живца. Как видно на записи, опубликованной "4 Каналом", девочка подошла к машине и держалась за ручку задней дверцы. Сам мужчина из автомобиля не вышел, но написал ей, чтоб садилась на заднее сидение. В этот момент из кустов с разных сторон выбежали сразу несколько полицейских в гражданском и отец девочки. Кто-то из них крикнул школьнице: "Не садись". После ребенок резко отбежал от машины, а водитель тронулся, прихватив с собой полицейского. Тот успел открыть дверь машины, но злоумышленник надавил на газ, и полицейский повис у него на двери, проехав так около полутора километров.

Догнать водителя удалось только через 10 км. Как ранее сообщалось, мужчину задержали, когда тот попытался переплыть озеро. Сама же девочка, по словам отца, в полном порядке - только переживала за полицейского, пострадавшего при задержании.

Родители школьницы подозревали, что он мог навредить и другим детям и, как оказалось, небезосновательно. Телеканалу удалось найти еще одну школьницу, которой написывал педофил "Игорь". В разговоре с журналистом подросток рассказала, что тот интересовался ее отношением к темам 18+. Когда же ребенок ответил ему отрицательно, добавив, что еще маленькая, тот заявил, что девочка "не очень то и скромная", спросил, "думает ли она о сексе", а также просил "не уходить" ведь он "почти кончил". Написал мужчина еще в марте, после чего "исчез" и объявился только 22 июня.

"Написал, что я красавица и сказала, чтобы я сбежала из дома и села к нему в машину кататься на всю ночь. Он знал, что мне 12 лет и что я несовершеннолетняя. Он писал, что ему 18. Были удалены сообщения, где он писал, что любит девочек в блузке, чтобы я села к нему в машину в блузке и чтобы он меня там полапал через эту блузку", - рассказала школьница.

Позднее стало известно, что у задержанного есть 7-летняя дочь.