25 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Дагестана выступил против никабов

Руководитель Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности.

При этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам, приводит РИА Новости слова Меликова, сказанные на заседании Народного собрания.

Ранее член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев сообщил, что никаб не имеет никакого отношения собственно к исламу, и у мусульманских женщин нет никаких обязательств его носить.

Теги: Никаб, Сергей Меликов, Дагестан, ислам


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