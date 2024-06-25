Глава Дагестана выступил против никабов

Руководитель Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности.

При этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам, приводит РИА Новости слова Меликова, сказанные на заседании Народного собрания.

Ранее член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев сообщил, что никаб не имеет никакого отношения собственно к исламу, и у мусульманских женщин нет никаких обязательств его носить.