В Дагестане проведут ревизию личных дел тех, кто занимает руководящие посты

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности.

"Я дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности... в том числе депутатов", - цитирует Меликова РИА Новости.

Накануне глава Дагестана заявил, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров несет ответственность за действия своих сыновей, которые были участниками теракта.

"Есть поговорка, что сын за отца не отвечает. Спорная поговорка. Но нет тезиса, что отец не отвечает за детей", - отметил Меликов.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.

Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. Омаров – секретарь местного отделения партии "Единая Россия". Сообщалось, что его исключили из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". 24 июня он был снят с должности главы района. Выяснилось, что он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.