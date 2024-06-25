Стали известны кандидаты на пост главы Тюмени

Напомним, 30 мая, губернатор Югры Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.

На пост главы Тюмени претендуют четыре кандидата: глава Тобольска Максим Афанасьев, координатор Тюменского городского отделения ЛДПР Максим Долматов, лидер тюменских "Коммунистов России" Динар Абукин, заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, сообщили Накануне.RU в думе города.



