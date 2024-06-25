Вопросы подготовки проведения астраханской-туркменского форума в 2025 году в центр внимания региональных властей

Состоялась рабочая встреча министра внешних связей Астраханской области Владимира Головкова с Консулом Туркменистана в городе Астрахани Гадамом Иламановым. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в гуманитарной сфере и ближайшие планы совместной работы.

Гадам Иламанов поделился впечатлениями от посещения Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева и Астраханского государственного технического университета, в которых обучается около тысячи граждан Туркменистана. Главной темой его встреч с руководством астраханских вузов стало дальнейшее развитие сотрудничества с Туркменистаном в сфере образования. «Наши студенты добиваются успехов в учебе, они окружены заботой и вниманием и чувствуют себя в Астрахани как дома», — отметил туркменский дипломат.

Владимир Головков подтвердил приглашение командам ведущих вузов Туркменистана принять участие в Играх Каспия, которые пройдут в Астрахани 7-12 октября текущего года в формате VII Универсиады Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.

Руководитель регионального министерства внешних связей отметил, что астраханцы ждут в августе у себя в гостях делегации Туркменистана на крупных международных мероприятиях: Каспийском медиафоруме и Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны», в рамках которого запланирован День Туркменистана.

«Мы рады будем увидеть среди участников этих масштабных событий политиков, общественных деятелей, экспертов, представителей медиасферы и мастеров культуры вашей страны», — подчеркнул Владимир Головков.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к предстоящему визиту в Астраханскую область Хякима Балканского велаята Ходжамырата Ашырмырадова.

В ходе встречи была затронута тема расширения торгово-экономических связей. Консул Туркменистана в городе Астрахани Гадам Иламанов выступил с инициативой организовать и провести в 2025 году астраханско-туркменский деловой форум с участием представителей министерств, ведомств и бизнес-структур Туркменистана и Астраханской области. Цель — налаживание новых деловых связей. Собеседники договорились, что сроки и повестка предстоящего мероприятия будут обсуждаться дополнительно.