Советники Трампа подготовили план урегулирования российско-украинского конфликта

Ключевые советники Дональда Трампа по внешней политике подготовили для потенциального президента США план урегулирования российско-украинского конфликта. Документ подготовили генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог и советник Трампа по безопасности Фред Фляйтц, передает Reuters.

Как и предполагалось, Трампу советуют давить на Киев угрозой отзыва помощи (в том числе поставок оружия) в том случае, если Украина не согласится на переговоры с Россией. На Москву предполагается давать тем же аргументом, но наоборот: если не будет переговоров, Вашингтон усилит помощь Киеву.

Сообщается, что переговоры должны начаться параллельно с прекращением огня и фиксацией линии фронта на текущий момент.

"Я не утверждаю, что он [Трамп] согласился с этим [планом] или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", - заявил Фляйтц.

Кремль заявил, что любой мирный план, предложенный возможной будущей администрацией Трампа, должен будет отражать "положение на земле", но президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для переговоров.

"Ценность любого плана заключается в нюансах и в учете реального положения дел на земле", - заявил Reuters пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, президент России ранее заявил, что условием для начала переговоров будет выход ВСУ за административные границы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.