Мэрия Екатеринбурга заплатит 100 000 за нападение стаи собак на ребенка-инвалида

Администрацию Екатеринбурга обязали выплатить семье 10-летнего мальчика-инвалида компенсацию в 100 тыс. рублей. На ребенка напала стая бездомных собак и, увы, одним испугом школьник не отделался.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел вечером 10 марта прошлого года у подъезда многоквартирного дома по ул. Новокольцовская, где проживает несовершеннолетний. На мальчика напала целая стая бездомных собак, после чего его госпитализировали. Ребенок находился на стационарном лечении в травматологическом отделении с диагнозом - множественные укушенные раны волосистой части головы, шеи, левой ушной раковины, множественные укушенные ссадины и экхимозы спины, ягодиц и конечностей. Проведено соответствующее лечение.

Мало того, что мальчик постоянно испытывал боли от укусов, он также получил сильную психологическую травму, из-за которой сейчас сильно боится собак.

"Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской области, наделены государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий по обращению с животными без владельцев и организуют проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе по отлову животных без владельцев, их транспортировке, учету, пристройству, содержанию (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, маркирование), возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания", - пояснили в прокуратуре.

Ведомство обратилось в Ленинский районный суд с просьбой взыскать с горадминистрации в пользу родителей пострадавшего компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону мальчика, взыскав с мэрии 100 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.