25 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин: Предложения России реально предусматривают завершения конфликта на Украине

Выдвинутые Россией мирные предложения действительно предусматривают завершение конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Примаковских чтений.

"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", — говорится в послании, передает РИА Новости.

Напомним, 14 июня Путин заявил, что готов прямо сейчас сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий, в частности, отвод украинских соединений с территорий Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР (в их административных границах на момент вхождения в Украину); отказ Украины от намерения вступить в НАТО. При этом президент России не считает Владимира Зеленского легитимной властью в Киеве, но "там все равно есть легитимная власть, есть с кем вести переговоры".

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные предложения Путина по Украине остаются в силе и после атаки украинских вооруженных сил на Севастополь.

Теги: путин, украина, мирные предложения


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