Хуже крепостного права: большинство россиян заявляет о росте неравенства в обществе

Несмотря на все заявления властей, фактический уровень социального неравенства, разрыв в уровне жизни и доходов в России значительно растет. Так оценивают ситуацию сами россияне (опросы провели ЦСП "Платформа" и "ОнИн"), передает РБК. Об увеличении неравенства за последние пять лет говорят 53% респондентов, только 13% считают, что оно сократилось.

Интересно, что 37% респондентов оценивают ситуацию с ростом неравенства как худшую за всю историю страны. Даже тех, кто считает худшим периодом жизнь при крепостном праве, меньше (33%).

А вот периодами максимальной справедливости в обществе россияне считают советскую эпоху — времена хрущевского правления (уровень неравенства 1%) и брежневского (2%).

Нельзя назвать радужными и ожидания россиян от будущего: в следующие пять лет уровень социального неравенства в России останется на прежнем уровне или продолжит расти. Такого мнения придерживается большинство респондентов — 28 и 43% соответственно. На сокращение разрыва надеются только 17%, остальные дать прогноз не смогли.