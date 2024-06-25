25 Июня 2024
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Фото: astrobl.ru

В Кузбассе у матери отобрали грудного младенца за отказ от прививок

16 мая в Прокопьевске (Кузбасс) по жалобе врача из поликлиники №5 за отказ от диспансеризации, витамина D и прививок из обыкновенной семьи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и органов опеки совместно отобрали у матери грудного младенца. Ребенка буквально выдрали из рук матери, сообщает движение "Иммунный ответ". В результате стресса и отсутствия возможности кормить грудью у матери пропало молоко.
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Ребенка удерживают в Прокопьевском доме ребенка "Планета детства", мать и сестру пускают только на 5 минут каждую, требуя флюорографию и каждые три дня справки об отсутствии короновируса. Под давлением и с угрозами, что ее лишат родительских прав, мать заставили написать заявление о временном помещении ребенка в учреждение.

Ребенка отобрали за то, что не является никаким нарушением и, согласно законодательству, делается исключительно по желанию. Но ребенку опекой был нанесен очевидный вред здоровью, так как в шесть месяцев его лишили материнского молока.

Движение обратилось к ряду депутатов и сенаторов, а также в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Юристы пишут заявления в правоохранительные и надзорные органы.

После разразившегося скандала врио губернатора Кузбасса Илья Сердюк создал комиссию, которой поручил разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Накануне он заявил, что комиссия пришла к выводу, что состояние здоровья мамы не позволяет ей полноценно заниматься воспитанием ребенка, который отстает в развитии и которому тоже необходимо медицинское сопровождение. Принято решение о переводе ребенка вместе с мамой в областную клиническую детскую больницу.

После этого Сердюку написали десятки возмущенных комментариев в соцсетях.

"Отказ от медицинских услуг - повод забирать ГРУДНОГО РЕБЕНКА у кормящей матери???? Что там вообще у вас происходит??!" - написала Gulnara Wolsen.

Председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих отмечает, что огласка, к сожалению, пока является единственным реальным способом достаточно быстро повлиять на ситуацию. Так, в области уже собираются отдать другого малыша, которого три месяца удерживали без объяснения причин. А в регионе инициирована проверка детских учреждений: сколько детей сколько времени удерживаются и по каким причинам там оказались. Хотя все объясняется просто: цена пребывания ребенка в доме малютки стоит от 150 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц, и 75% этой суммы уходит на зарплату сотрудников.

Теги: прививка, вакцинация, отобрание ребенка, опека


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