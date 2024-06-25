МФО в мае выдали рекордный объем микрозаймов россиянам

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае рекордно нарастили объем выданных займов, передает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй.

Разные бюро приводят разные цифры, но все они внушительны: речь идет о 3-6 млн договоров на общую сумму 44-81 млрд руб.

Участники рынка объясняют ситуацию активизацией самих МФО на фоне грядущего ужесточения правил выдачи займов с 1 июня.

В МФО отмечают, ссылаясь на данные ЦБ, что основной спрос на займы формируют постоянные клиенты — таких на рынке примерно 55%.