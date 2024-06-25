В Югре подтоплено свыше 1,7 тысяч приусадебных участков и 353 дома

В Югре число подтопленных приусадебных участков составило 1 744. Также подтоплены 353 дачных дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Самым затопленным городом является Нижневартовск. Там затоплено 1 125 участков и 350 дачных домов. Три дома затоплено в Лангепасе и 276 участков. В Мегионе затоплено 307 участков, в поселении Саранпауль Березовского района - пять участков, селе Былино Нижневартовского района - 11 участков, селе Вампугол Нижневартовского района - восемь участков, деревне Соснина Нижневартовского района - 12 участков.

Уровень воды в реке Оби за сутки прибавил сантиметр и составил 973 сантиметров.

Режим повышенной готовности введен в Нижневартовске, Березовском районе, Мегионе, Сургуте, Сургутском районе, Лангепасе и Нефтеюганском районе. Для населения организована доставка продуктов питания и медикаментов. Ведется патрулирование подтопленных территорий.