Количество жертв теракта в Дагестане выросло до 25

Количество погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25, пострадавших – до 51.

Среди погибших – пятеро гражданских и столько же тех, чьи личности пока не установлены. Двое из раненных правоохранителей до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии. 13 пострадавших – тяжёлые, сообщает telegram-канал "112". При этом до 16 выросло количество умерших силовиков – в больнице скончался 24-летний сержант, пишет РИА Новости.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.