Орлов пообещал расширить школы на Компрессорном с помощью пристроя

Количество мест для первоклашек в обеих школах Компрессорного района Екатеринбурга будет увеличено. Такое обещание дал глава города Алексей Орлов.

На сегодняшнем заседании гордумы ему сообщили, что последние несколько лет ежегодно в школы набирается по 12 первых классов по 32 человека - а это 360 новых школьников ежегодно. В связи с этим школам приходится перестраивать коридоры под учебные классы, однако и их уже не хватает.

"Проблему знаю. По Компрессорному ситуация действительно очень непростая. Мы ситуацию по-изучали, и есть земельный участок, который позволяет нам сделать пристрой и значительно разгрузить эти две действующие школы. Действительно, мы смотрели с департаментом образования, что у нас на следующий учебный год набирается 12 первых классов - это очень большое количество. Поэтому будем на следующий год закладывать средства на проектирование пристроя в обязательном порядке", - заявил градоначальник.

Он также анонсировал выкуп КСК "Олимп" у "Газпрома", чтобы организовать внутри секции дополнительного образования для детей Компрессорного.

"КСК "Олимп" площадью примерно 3,5 тыс. кв.м. принадлежащих "Газпрому". Инициирована сегодня процедура передачи в муниципальную собственность этого объекта. На сегодня есть обращение губернатора в адрес председателя правления "Газпрома". Очень надеемся, что решение будет принято положительно. Это позволит нам сформировать на базе "Олимпа" ресурсно-образовательно-культурно-спортивный центр с достаточно серьезным охватом детей. Здесь, учитывая профиль здания, можно рассматривать такие направления как: хореография, музыка, изобразительное искусство, иностранные языки, 3D моделирование, театры, робототехника. Возможности этого центра позволяют это организовать. Держу вопрос на личном контроле", - добавил Орлов.