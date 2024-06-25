Число погибших при пожаре во Фрязино возросло до шести человек

СК провел обыски у директоров управляющей организации и компаний — арендаторов помещений здания во Фрязине, где накануне произошел пожар. Об этом сообщает СУ СКР по Московской области.

По данным следствия, все помещения здания были сданы в аренду 50 различным организациям. Возгорание произошло в кабинете на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий.

К настоящему времени известно о шести погибших, добавили в СК. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки.

Как сообщалось ранее, точную причину возгорания позволит установить специальная пожарно-техническая лаборатория. Проверки здания проводились в 2017 году и выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности.