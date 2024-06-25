Росавиация хочет создать систему предупреждения столкновений самолетов и беспилотников

Росавиация готова потратить 225 млн руб. на научно-исследовательскую работу "по формированию требований к системам предупреждения столкновений (СПС) в воздухе беспилотных воздушных судов (БВС) между собой и с пилотируемыми воздушными судами (ПВС)", пишут "Ведомости" со ссылкой на данные портала госзакупок.

В Росавиации отметили, что в мире пока нет готовы систем предотвращения столкновений самолетов с беспилотниками. Впрочем, по крайней мере в России и самих случаев таких столкновений не было. Но при этом было уже несколько случаев приближения БПЛА к гражданским воздушным судам.