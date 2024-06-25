"Скрывать не буду": Глава Екатеринбурга заверил, что у мэрии есть планы на развитие метро

Глава Екатеринбурга заверил депутатов гордумы и жителей города, что у местной администрации есть планы по развитию метрополитена.

"По метро у нас есть достаточно серьезные планы, потому что мы вышли на уровень пассажирооборота уже на доковидный период 2019 года. И метрополитен у нас... скажем так: планы по развитию метро у нас есть, скрывать этого не буду, мы их прорабатываем. То есть эту тему на полку мы ни в коем случае не положили. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро", - заверил градоначальник.

Что именно имелось в виду: долгожданная вторая ветка или продолжение уже имеющейся, о чем городские власти говорили ранее, - неизвестно. Однако, в любом случае, для Екатеринбурга это приятная новость.

Напомним, ранее в Генплане на 2045 год было анонсировано появление станций в "пустующих" районах: