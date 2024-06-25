Южный Урал уверенно развивает свою уникальную туристическую привлекательность

В Челябинской области проходит съезд лидеров «Опоры России». Накануне главным спикером ключевого мероприятия форума выступил губернатор Южного Урала Алексей Текслер.

Пленарное заседание было посвящено развитию малого и среднего бизнеса в спортивной и туристической отрасли. Открывая заседание, Алексей Текслер отметил: «МСП присутствует во всех отраслях нашей экономики, каждый третий работник занят в этом секторе. Доля МСП в экономике региона сегодня более 27% и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу».

Губернатор также заявил, что Челябинская область – правильное место для съезда лидеров Опоры, посвященного обсуждению перспектив развития сфер туризма и спорта.

В регионе действительно выстроена планомерная работа над созданием комфортных условий и инфраструктуры для активного отдыха, обеспечивается и безопасная транспортная доступность туристических объектов. Проведена реконструкция аэродромных комплексов в Челябинске и Магнитогорске, постоянно расширяется географии полетов.

В ежегодном национальном туристическом рейтинге, формируемом по результатам исследования журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», Южный Урал по итогам 2023 года занял 12 позицию – это лучший результат среди регионов Уральского федерального округа.

«Помогаем в реализации инвестпроектов в сфере туризма. На сопровождении инвестблока правительства находятся проекты на десятки миллиардов рублей, в рамках которых планируется создание порядка двух тысяч рабочих мест», - отметил глава региона.

Один из примеров обширных планов Южного Урала по привлечению туристических потоков – подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о развитии всесезонного курорта «Аджигардак».

ГЛК «Аджигардак» – один из старейших горнолыжных курортов в России. Гора Аджигардак – историческое место, где зарождался горнолыжный спорт в Уральском регионе. На сегодняшний день в составе курорта действует 14 горнолыжных трасс, 7 подъемников, гостиничная инфраструктура.

«Мы долго к этому шли, в том числе с вашей поддержкой, - обратился на церемонии подписания соглашения к губернатору Евгений Гуревич, генеральный директор ООО «Проектная компания «Аджигардак», - Сейчас у нас поменялся собственник, есть возможность для развития курорта. Работаем с корпорацией Туризм.РФ, параллельно занимаемся инфраструктурой. Нужно создать точку притяжения для туристов. Проект амбициозный. Мы верим, что совместными усилиями сделаем Аджигардак лучшим курортом России».

Уже имеющиеся возможности туристической сферы региона смогли лично оценить участники съезда «Опоры России». Как возможности туристических мест и знаковых спортивных объектов, так и реализацию методов бережливого производства на крупнейших предприятиях.

«Все это говорит о правильном векторе, который задает губернатор предпринимателям региона - они должны быть на пике современных технологий, внедрять передовые инновации и создавать их. МСП в Челябинской области развивается быстрее, чем в среднем по стране. Этому способствуют меры поддержки, предпринятые на уровне региона, снятие административных барьеров. Считаю, что Челябинская область - один из лучших пилотных регионов, где могут быть созданы механизмы государственно-частного партнерства в сфере развития спорта и туризма», - заявил Президент «Опоры России» Александр Калинин.

Алексей Текслер в ходе своего выступления в рамках съезда «Опоры России» подчеркнул: «Мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, необходимо максимально их использовать».

И региональные власти уже активно используют имеющиеся возможности, в том числе, делая в развитии туризма акцент на спорт. Помимо собственно создания спортивной инфраструктуры, в регионе регулярно проводят крупнейшие всероссийские и международные мероприятия. Так, в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта в этом году открыт новый биатлонный центр в Златоусте. Другой проект - Парижский полумарафон, ставший масштабным спортивным мероприятием, известным во всей стране.

В Челябинской области умеют также насыщать календарь культурными и событийными мероприятиями - областной праздник Сабантуй, Ильменский фестиваль авторской песни, Бажовский фестиваль народного творчества и так далее.

«Всё это способствует популяризации спорта и культуры, повышению туристической привлекательности Челябинской области. В этом процессе нужно быстро реагировать на запросы рынка, и тут безусловным драйвером выступает малый и средний бизнес», - подчеркнул Алексей Текслер.