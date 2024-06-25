В стационарах остаются 20 пострадавших в атаке на Дербент

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привел данные о том, сколько пострадавших в атаке на Дербент остаются в стационаре.

"По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены телемедицинские консультации", - приводит ТАСС слова Мурашко, сказанные на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.

Как стало известно, среди террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски. Также среди ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.

24 июня министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила о том, что в результате теракта пострадали 46 человек, 20 человек погибли.