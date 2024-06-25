В Перми будут судить 31-летнего уроженца Таджикистана, устроившего пьяное смертельное ДТП у ЦУМа

В Пермском крае будут судить 31-летнего уроженца Таджикистана, устроившего пьяное смертельное ДТП в центре Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

ДТП произошло в Перми 3 марта утром. По версии следствия, обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, превысил допустимый скоростной режим и сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП погибла девушка, а двое пострадавших молодых людей были госпитализированы. Им были причинены различные травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Водитель с места происшествия скрылся. Позже он сам пришел к следователям. Он отмечал, что не собирается дальше скрываться и будет помогать пострадавшим. В конце марта обоих пострадавших в ДТП выписали из больницы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.