Омбудсмен Татарстана выступила категорически против закона о "семейном насилии"

Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец повергла резкой критике новый законопроект о "семейном насилии", который внесут в Госдуму "Новые люди" и ЛДПР. Сегодня в Госдуме состоится круглый стол на эту тему.

Она отмечает, что снова разгоняются несуществующие цифры убийств в семьях. А законопроект направлен не на профилактику насилия, а на разрушение семей под предлогом защиты женщин, стравливание мужчин с женщинами, детей с родителями, то есть разобщение и атомизацию людей. И его проталкивают враги России.

Также все подобные законопроекты имеют неопределенный понятийный аппарат, что нарушает требования законодательной техники, прежде всего обеспечения определенности и ясности правового содержания, уверена Волынец. Например, как понимать "угрозу причинения вреда"? Под это можно подвести что угодно.

Критику нового законопроекта разместила у себя и председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая ранее поддерживала подобную идею.

Накануне.RU писало о том, что опрос, согласно которому почти 90% россиян хотят закона о "семейном насилии", провела компания с английским названием Russian Field, давно и плотно работающая с иностранными агентами.



