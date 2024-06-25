"Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Возвращаемый модуль китайского лунного зонда "Чанъэ-6" в четверг утром успешно приземлился, впервые в истории человечества доставив на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Капсула с реголитом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась в провинции Внутренняя Монголия.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" (Long March-5 Y8) с лунным зондом стартовала 3 мая. На борту также были научные приборы из Франции, Италии, Европейского космического агентства и из Пакистана.

Зонд прилунился в районе кратера Бассейн Аполлона. После прилунения в течение 48 часов робот-рука собрал камни и грунт вокруг себя, а специальный бур сделал небольшую скважину, из которой также были взяты образцы. После этого образцы были помещены в специальный контейнер. Сообщалось, что посадочный модуль состыкуется с орбитальным модулем и при помощи возвращаемого модуля доставит образцы на Землю.