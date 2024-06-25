25 Июня 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Региональную выплату на подготовку детей школе многодетным семьям Новосибирской области увеличили почти вдвое

Теперь многодетные семьи Новосибирской области могут получить на каждого ребенка 4 тысячи рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей и одежды для школьников. Ранее эта мера поддержки составляла 2,2 тысячи рублей. Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач Правительства региона.

Ежегодная денежная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей, одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы детям, обучающимся в общеобразовательных организациях, носит беззаявительный характер. Мера поддержки предоставляется на основании информации об обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Новосибирской области, содержащейся в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная школа».

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Также по своему желанию родители (опекуны, попечители) из многодетных семей, имеющие детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Новосибирской области, вправе обратиться в центр социальной поддержки населения с заявлением.

Размер выплаты на каждого школьника составляет 4 тысячи рублей. По всем заявлениям на меру поддержку, поступившим с 07.05.2024, будет произведен перерасчет.

Подробная информация о всех действующих в регионе мерах поддержки для семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Среди востребованных выплат – пособия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография»: единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье, областной семейный капитал и ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последуюших детей до достижения ребенком возраста трех лет. Количество семей – получателей мер поддержки в рамках нацпроекта в 2023 году – более 27 тысяч, с начала текущего года уже порядка 10 тысяч семей воспользовались данными выплатами.

Теги: поддержка многодетных семей, школьные принадлежности, беззаявительный характер


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