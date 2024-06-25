25 Июня 2024
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Общество В России
Фото: скриншот с трансляции послания

В Госдуме пытаются приписать Путину идею возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин активно пытается сделать так, чтобы за поправками о возвращении индексаций работающим пенсионерам закрепилось неформальное название "закон Путина".
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"Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш Президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Примечательно, что индексация была также отменена при Путине (в 2016 году), а не при Ельцине или даже Медведеве. С тех пор четыре раза — в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах (это все также годы президентства Путина) – правительство, созданное Путиным, давало отрицательные отзывы на законопроекты, предлагавшие возвращение индексации. Все парламентские партии (кроме "Единой России") вносили такие законопроекты, так что справедливо было бы назвать возвращение индексации именем каждой из них). При этом голосами "Единой России" эти законопроекты отклонялись.

Стоит также отметить, что все предыдущие разы индексацию предлагали вернуть в условиях профицитного бюджета. Тогда Минфин отвечал, что "индексация работающим пенсионерам - это несправедливо". Сейчас Володин представляет достижением решение об увеличении бюджетных расходов в условиях дефицита.

Теги: госдума, вячеслав володин, индексация пенсий, работающие пенсионеры


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