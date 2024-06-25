Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован в РФ после массового отравления

21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Костромской области.

Это первый случай смерти от ботулизма в России после массового отравления.

Находясь у родственников в Нижнем Новгороде, мужчина съел приобретенный готовый салат лобио. В ведомстве отметили, что еще при первых признаках недомогания молодой человек не обратился сразу за медицинской помощью, передает ТАСС. Он почувствовал себя плохо, но вызвал скорую помощь только после того, как вернулся в Кострому.

SHOT уточняет, что изначально молодой человек всё списал на усталость после дороги и подготовки к госэкзаменам и диплому в университете. Еще 16 июня ему стало резко плохо: онемел язык, было тяжело глотать, дышать, резкие боли в животе. Потом его увезли в реанимацию и подключили к ИВЛ. Все это время от него ни на шаг не отходила супруга. Несмотря на все старания медиков, парень скончался 23 июня.

Ранее сообщалось, что случаи ботулизма выявлены еще в трех российских регионах: Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Также очаги заражения зафиксировали в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. Производством некачественной продукции занимается компания "Савон-К". По уголовному делу задержаны четыре человека, им предъявили обвинение.