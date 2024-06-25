"Зеленоградский Чикатило" с шизофренией ушел на СВО из тюрьмы

"Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко ушел на СВО из кологии. Серийный убийца, который охотился за женщинами в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе, передает Shot со ссылкой на неназванный источник.

Гриценко должен был выйти из мордовской колонии этим летом – после 22 лет заключения. Но в прошлом году он решил заработать денег на жизнь после освобождения и записался контрактником на СВО.

Маньяк орудовал в Подмосковье в 90-х и нулевых. Он подкрадывался к жертвам сзади и бил их молотком в висок. На допросах позже говорил, что ему нравился глухой звук удара. Гриценко успел убить пять женщин и ранить десять.

Еще до убийств "Зеленоградский Чикатило" стоял на учете в психдиспансере с шизофренией.