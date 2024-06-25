25 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России выявлены десятки тысяч "лишних детей-сирот". Путин поручил провести проверку

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проанализировать практику отобрания детей органами опеки. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Отчитаться о выполнении задачи нужно до 1 декабря 2024 года. Ответственными назначены председатель Правительства Михаил Мишустин и главы регионов.

Федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала журналу российского парламента "Российская Федерация сегодня", что в банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сегодняшний день числятся 32 тыс. человек. Но в самих в госучреждениях содержатся более 58 тыс. детей. То есть или половина детей-сирот в России не занесена в этот банк данных, или, что более вероятно, в этих учреждениях половина детей - лишние, то есть они не сироты. Именно поэтому Львова-Белова и обратилась к Путину.

"Их родители не лишены и не ограничены в родительских правах, и с ними можно и нужно работать в первую очередь, помогать им преодолеть имеющиеся трудности. В учреждениях находится огромное количество детей, которых там по факту быть не должно. Это результат сложившейся системы, во многом бюрократического и формального подхода к вопросам разлучения детей и родителей", — сказала обмудсмен.

Она привела пример, когда в Красноярске семилетнего ребенка отобрали у матери из-за того, что у нее не было свидетельства о его рождении и не было денег на тест ДНК. Только через год его удалось вернуть.

В России появится институт общественных наблюдателей, которые будут сообщать обо всех случаях необоснованного отобрания детей, ограничения в родительских правах и т.п. случаях, и общественных помощников, которые будут присутствовать на судебных заседаниях по лишению или ограничению родительских прав. Сейчас такие процессы — это судья, опека и запуганная мать, подытожила Львова-Белова.

Депутат Госдумы Ирина Филатова заявила накануне, что 95% доносов на семью являются ложными. Это официальная статистика, которая была получена в прошлому году. Запрос делался в правоохранительные и судебные органы. Это происходит из-за превышения органами опеки своих должностных полномочий. Они основываются на ст. 5.35 КоАП, по которой привлечь к ответственности можно практически любого родителя. Статья содержит "резиновую" формулировку о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов. В результате распространена практика отобрания детей, когда ребенок обиделся на родителей, в доме потекла крыша, а в холодильнике не оказалось тех продуктов, которые опека сочла необходимыми.

Действующий Семейный кодекс тоже дозволяют произвол органов опеки. Так, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Но что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. Опека может толковать это выражение как угодно по своему усмотрению. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. А в статье 64 сказано, что если опека считает, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей". То есть определяет интересы детей именно опека.

Теги: опека, дети, сироты


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