Глава Екатеринбурга анонсировал старт транспортной реформы на 1 октября

Новая масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге должна стартовать уже 1 октября. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на сегодняшнем заседании гордумы.

"Мы предполагаем, что старт этому будет дан с 1 октября текущего года. Сейчас мы активно готовим все необходимое для начала этой реформы. Она значительно улучшит транспортную ситуацию и, по нашему мнению, позволит формировать единый транспортный каркас, включающий все виды наземного транспорта, метрополитена, а также системы наземного метро с заходом в города екатеринбургской агломерации. Мы движемся именно в этой логике, применяя комплексный подход", - отметил градоначальник.

По его словам, мэрия считает неправильным поднимать стоимость проезда для жителей, пока сами жители не заметят позитивных изменений в вопросе оказания транспортных услуг. Именно для этого в течение 2023 года были проведены достаточно серьезные мероприятия, в том числе и управленческого характера, например - смена кураторов вопроса по транспорту.

Алексей Орлов также подтвердил новости о приобретении городом новых единиц общественного транспорта в текущем году. Это необходимо, так как в 2023 году объем перевозки пассажиров увеличился почти на 10 млн поездок. К слову, по метрополитену пассажиропоток вышел к уровню доковидного 2019 года.

"При поддержке губернатора и президента России Владимира Путина Екатеринбург приобрел 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом, 35 новых автобусов большой вместимости, подарен один троллейбус АО группа "Синара". В текущем году мы планируем пополнить парк городского транспорта еще 30 новыми автобусами, 50 троллейбусами и приступить к долгожданному обновлению трамвайного парка", - рассказал глава города.

Подробнее о переходе на брутто-контракты мы писали ранее. Их введение предусмотрено в рамках новой реформы общественного транспорта Екатеринбурга, которая позволит повысить качество перевозки пассажиров до 85%. Согласно принципу договора, оплата перевозчикам будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города.

"Такой механизм применяется в других крупных городах, например, Перми. И он подтверждает свою эффективность. Переход на брутто-контракты позволит перевозчикам увеличить зарплату своим сотрудникам, мы предполагаем, что не менее, чем на 30% (к осени и, как минимум, для водителей). У транспортных предприятий появится обязанность менять автобусы среднего класса на транспорт большого класса", — заявлял ранее Алексей Орлов.

В марте также сообщалось, что на реализацию новой транспортной реформы потребуется 13 млрд рублей.