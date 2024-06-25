В Ноябрьске трех местных жителей будут судить за организацию незаконной миграции

В Ноябрьске трех местных жителей будут судить за организацию незаконной миграции, фиктивной постановки на учет иностранца по месту пребывания в РФ, незаконный сбыт наркотиков через Интернет, незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, местные жители организовали фиктивный прием комплексного экзамена, после обвиняемые обеспечили дальнейшее получение мигрантами сертификатов, на основании которых им выдали патенты, позволяющие иностранцам долгое время незаконно находиться на российской территории.

Двое обвиняемых подделали трудовые договоры для мигрантов за более чем 1,5 млн руб. Один из них провел фиктивную постановку на учет троих иностранных граждан, лишив контроля правила миграционного учета. Одному из фигурантов дополнительно было предъявлено обвинение в незаконном сбыте и хранении наркотиков, факты совершения указанных преступлений стали известны в ходе проведения обысков.

На обеспечение исполнения приговора наложен арест на деньги одного из обвиняемых в сумме 800 000 рублей. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.