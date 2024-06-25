В ХАМАС заявили, что не просят у России военной помощи

Палестинское движение ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук, который прибыл в Россию для встреч с представителями МИД РФ.

"Война идет в Газе, Газа производит свое вооружение для ближнего боя", — сказал он РИА Новости.

По словам Марзука, ХАМАС по-прежнему настаивает, чтобы Россия стала гарантом прекращения огня в секторе Газа. "Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", — заявил представитель ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль может приостановить боевые действия в секторе Газа сроком на 42 дня ради освобождения заложников, но затем продолжит операцию. "Мы не можем прекратить войну", - заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.