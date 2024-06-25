Тюменская область в лидерах рейтинга субъектов России по экономическому потенциалу

Тюменская область в лидерах рейтинга субъектов России по экономическому потенциалу, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Согласно исследованию фонда развития гражданского общества, регион занял шестое место по итогам I квартала 2024 года. По сравнению с IV кварталом 2023 года Тюменская область поднялась на одну позицию.

Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего благосостояние населения. К числу критериев относятся размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.

Напомним, ранее Тюменская область сохранила статус региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Как и в 2023 году, регион занял третью позицию. Результаты объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

При составлении рейтинга учитывались следующие ключевые факты: индекс промпроизводства по итогам 2023 года — 109,3%; ЗапСибНефтехим в Тобольске входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире; на территории региона функционирует Нефтегазовый кластер, который объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка; Тюменская область на третьем месте по качеству жизни в 2023 году; регион занял вторую позицию по вводу жилья на душу населения в 2023 году; в шести вузах учатся 50 000 студентов, к 2035 году численность жителей в возрасте от 19 до 25 лет увеличится вдвое.